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İrem Derici: Evlat edineceğim

Şimdilerde 32 yaşında olan şarkıcı İrem Derici, 40 yaşına kadar anne olmazsa evlatlık edineceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 10:27..
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İrem Derici: Evlat edineceğim

İrem Derici, memleketi Sinop Boyabat için düzenlenen gecede konser verdi. Popçu, “Boyabat insanı benim gibidir, dillerinin kemiği yoktur ama iyi insanlardır.” dedi.

"EV ALACAĞIM"

Böyle geceler için ücret istemediğini belirten İrem Derici, “Şimdiye kadar hep mesleğime yatırım yaptım. Ancak artık bir ev almanım vakti geldi. Çünkü her zaman bu ışık böyle parlamayacak. Her sanatçının, bir son kullanma tarihi var. Keşke daha önce gayrimenkul alsaydım.” diye konuştu.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

32 yaşındaki şarkıcı, “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Tabii ki, hem de çok istiyorum. Ama hayatımda kimse yok. Meryem Ana değilim ki, gökten karnıma yavru girsin. Eğer evlenirsem ve çocuğum olmazsa, sperm bankasına başvurmam. Evlat edinirim. Hatta bu konuyu araştırmaya başladım bile. 40 yaşıma kadar sevdiğim adam ile nikahlanıp anne olamazsam evlat edineceğim.”

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