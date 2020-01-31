İrem Derici'den melek açıklaması

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli / Kartepe’de düzenlenen festivalde sahneye çıktı. Derici, “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanmıştı.

Konserde söylediği sözler yüzünden tepki gören, Derici, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Derici, bu konserde kendisini zor durumda bırakan vokalisti için böyle konuştuğunu açıkladı.

"BEN HEP ARGO KONUŞURUM"

İşte Derici'nin açıklaması: "Karfest'te sahnede sarf ettiğim cümlelerde bahsi geçen melekler o melekler değil. Melek benim vokalistim. O gün bizi çok zor durumda bıraktı. Konserde bulunamadı. 8 yıldır piyasadayım. İlk çıktığım günden bu yana hiç değişmedim. Ben hep argo konuşan ve gurur duymasam da ağzından küfür kaçıran bir kadınım. Değişmesini umuyoruz ama değişmiyor. Değişmeyince de değişmiyor bazı şeyler. Gerçekten ben yalanı, hesabı-kitabı olmayan bir tipim. Bu yüzden çok başım yanıyor biliyorum. Bazen çok savruk cümleler kurabiliyorum. Özür dilemek güzel bir erdemdir. Alınan, kırılan varsa tabii ki özür diliyorum..."



