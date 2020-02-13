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İrem Helvacıoğlu: 20 kilo verdim

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan kilo itiraf geldi

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 14:27..
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Bir dönem 70 kilo olduğunu söyleyen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, diyet yaparak 6 ayda 20 kilo verdiğini açıkladı.

İşte İrem Helvacıoğlu’nun açıklaması:

"Ben bir açıklamamda pesketaryen olduğumu söyledim. Hiç kilolu olup olmadığımı sordular ben de 16 – 17 yaşlarımda kilolu olduğumu ve o dönemde kendimce diyet yaptığımı söyledim. O diyet programımdan sonra 20 kilo verdim, sonrasında da et tüketmedim.

"HAYVANLARLA BAĞ KURDUM"

Çünkü hayvanlarla bağ kurdum. Dedemin çiftliği vardı, çiftlikte hayvanlarla vakit geçirip bağ kurduğum için et yiyemiyorum.

"70 KİLOYDUM"

Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. Eski fotoğraflarım ben de yok ama annem de var. O benim için pişmanlık değil ortaya çıkarsa da çok üzülmem sonuçta şu ana bakmak lazım. Şu anda da o kiloyu verdim. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım. O zamanlar yemeği sevdiğime karar verdim, şimdi sevmediğime karar verdim.

Annem her gördüğünde ‘sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın hasta olacaksın’ diyor. Çok şükür hasta da olmuyorum. Bir sıkıntım yok."

İrem Helvacıoğlu: 20 kilo verdim

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