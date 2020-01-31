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İrem Sak, akrabalarıyla görüşmüyor

Ünlü oyuncu İrem Sak, akrabalarıyla görüşmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 10:41..
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Bir filmin galasına katılan İrem Sak ve Gökçe Bahadır akraba konusunda enteresan açıklamalarda bulundu.

İrem Sak, akrabalarıyla görüşmüyor

Geçtiğimiz yıllarda Cihangir sokaklarında 'Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan' diye naralar atan Sak'ın akrabalarına olan tutumu şaşırttı.

"GÖRÜŞMEM"

Hiç bir akrabasıyla görüşmediğini söyleyen Sak, "Kan bağı ilginç bir şey. Birkaç kuzen var o kadar... Akrabalarımla görüşmüyorum" ifadelerinde bulundu.

"AKRABA NEDEN SEVİLMEZ BİLMİYORUM"

Oyuncu Gökçe Bahadır da "Akrabalar niye sevilmiyor bilmiyorum? Tiyatro, film galalarında davetiye istiyorlar" şeklinde konuşarak kahkaha attı.

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