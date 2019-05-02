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İrem Sak: Sadece komedi oyuncusu değilim

Ünlü oyuncu İrem Sak, kariyeriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 06:45..
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İrem Sak: Sadece komedi oyuncusu değilim

İrem Sak, geçtiğimiz günlerde Women’s Fitness’a verdiği röportajda kariyer planlarını anlattı. Daha çok komik karakterleri canlandıran İrem Sak, kariyerini bu çizgiyle sınırlandırmak istemediğini söyledi.

"PROJEYE İNANIRSAM 25 KİLO BİLE ALIIRM"

Komediden drama geçiş yapan Sak, inandığı bir proje için elinden gelen her şeyi yapabileceğini ifade etti: “Kendimi komedyen ya da komedi oyuncusu olarak kısıtlamayı hiç istemedim. Ben oyuncuyum, her rolün hakkını vermek isterim. Sadece ‘Öğretmenim, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?’ mantığı ile bildiğim yerden başladım; komedi. Ekranda/beyazperdede güzel görünmek gibi bir kaygım olmadığı için de skeçlerde ve filmlerde o an rolün, sahnenin hakkı neyse onu verdim. İki gün sonra ‘rol için 25 kilo al’ ya da ‘saçını kazıtalım’ derlerse tabii canım sıkılır ama senaryo iyiyse yapacak bir şey yok. Mesleğimi çok seviyorum.”

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