İrem Sak'ın aklı çeyrek altında

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evde vakit geçiren İrem Sak, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yakın zamanda Can Bonomo’nın klibinde oynayan Sak, klipten kareler yayınlamayı da ihmal etmiyor. Güzel oyuncu, son olarak gelinlikli bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"ÇEYREK ALTIN OLMUŞ 506.04"

İrem Sak'ın, "Bu kaçıncı çekim, bu kaçıncı gelinlik bilmiyorum. Ama çeyrek altın 506.04 olmuş." mesajı dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı, 150 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.