İrem Sak'tan ilginç video

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle artan vaka sayıları, evden çıkmamaya zorluyor.

Yaşlısı, genci, çocuğu derken çoğu kişi şimdiden evini home office'e çevirmiş durumda...

SOSYAL MESAFE

Uzmanların sürekli olarak tekrarladığı dikkat edilmesi gereken maddelere harfiyen uymak için de, ev tedbiri olumlu bir hareket olarak öne çıkıyor.

Ünlü isimler de sosyal mesafeyi sevdi. Kimisi bu anları sosyal medyadan paylaştı, kimisi de yapılması gerekenleri örnekledi.

Evden çıkmayan İrem Sak'tan ilginç paylaşım İZLE

İREM SAK: EVDE NELER YAPILIR?

O ünlülere çektiği videolarla fenomen hale gelen İrem Sak da katıldı.

Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İrem Sak, evde kendini virüsten korumak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille anlattı.