taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4891
Euro
7.1591
Altın
1469.21
Borsa
85999.94
Gram Altın
306.741
Bitcoin
34749.12

İrem Sak'tan ilginç video

Koronavirüse karşı tedbir amaçlı evden çıkmayan ünlü oyuncu, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille sıraladı.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle artan vaka sayıları, evden çıkmamaya zorluyor.

Yaşlısı, genci, çocuğu derken çoğu kişi şimdiden evini home office'e çevirmiş durumda...

SOSYAL MESAFE

Uzmanların sürekli olarak tekrarladığı dikkat edilmesi gereken maddelere harfiyen uymak için de, ev tedbiri olumlu bir hareket olarak öne çıkıyor.

Ünlü isimler de sosyal mesafeyi sevdi. Kimisi bu anları sosyal medyadan paylaştı, kimisi de yapılması gerekenleri örnekledi.

Evden çıkmayan İrem Sak'tan ilginç paylaşım İZLE

İREM SAK: EVDE NELER YAPILIR?

O ünlülere çektiği videolarla fenomen hale gelen İrem Sak da katıldı.

Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İrem Sak, evde kendini virüsten korumak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille anlattı.

İlginizi Çekebilir
Seda Sayan: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Şarkıcı Seda Sayan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Işın Karaca: Karantinamızın bitmesine 4 gün kaldı
14 gün kuralına uyduğunu söyleyen Işın Karaca, kendisini eleştirenlere seslendi.
Hadise'nin koronavirüs zararı büyük
Koronadan dolayı 9 konseri iptal olan Hadise'nin, zararı 1 milyon TL'yi buldu.
Işıl Reçber 14 gün kuralına uymadı
Işın Karaca, Arzu Sabancı ve Şeyma Subaşı gibi isimlerden sonra Işıl Reçber de 14 gün kuralını hiçe saydı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
215
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
282
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
137
Avrupalılar stok yapıyor
Avrupalılar stok yapıyor
304
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
191
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
678
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir