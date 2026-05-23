İrlanda Devlet Başkanı Connolly’nin kardeşi Margaret Connolly: İsrail rejimi dağıtılmalı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını aşmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye tüm dünyada tepkiye neden oldu.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İSRAİL, AKTİVİSTLERİ ALIKOYDU

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivistleri, uçakla Türkiye'ye getirildi.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun İrlandalı aktivistleri, Türkiye'ye varışlarının ardından , gözaltında yaşadıklarını aktardı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kardeşi 67 yaşındaki pratisyen hekim Margaret Connolly, Gazze'ye yiyecek, yakıt ve tıbbi yardım teslim etmeyi hedefleyen bir filo olarak uluslararası sularda seyrettiklerini belirtti.

Connolly, şöyle konuştu;

"BİZE YAPILANLAR FİLİSTİNLİLERİN ÇEKTİĞİ ACILAR YANINDA HİÇ KALIR"

"Bize yaptıkları, Filistinlilerin çektiği acıların yanında hiçbir şey. İngiltere, Fransa ve tüm Batılı hükümetler İsrail’in arkasında duruyor. Kendileri de gittikleri her yere veba ve şiddet yayan bir beladır.

Ve ben; bir anne, bir doktor ve bir İrlanda vatandaşı olarak diyorum ki: ‘Canınız cehenneme!’ Bu barbar ve acımasız İsrail rejimi dağıtılmalı! Filistin sizin değil! İsrail, aldıklarını geri vermeli.

"ÇİRKİN VE İĞRENÇLER"

Kalbimden konuşuyorum. Bir ordunun bu kadar çirkin, iğrenç bir kontrolünü hiç görmemiştim. Koşullar korkunçtu. Yaraları temizleyecek hiçbir şey yoktu.

Sırtımızda ve organlarımızda sayısız elektroşok yanığı oluştu. Diyabet, tansiyon ve astım ilaçlarım alıkonuldu. Bu yaralanmalar için tek bir ağrı kesicim bile yoktu."

"ÖFKELİYİM"

Çıktıkları seferde ulaşmak istedikleri toprakların "binlerce yıldır Filistinlilere ait olduğunu" vurgulayan Dr. Connolly, "Siyonist İsrail devletinin cezasız kalmasına ve hiçbir yanlış yapmamış Filistin milletine bu kadar acımasız davranmasına öfkeliyim.

Bebeklerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına, kuvözdeki küçük bebeklerin oksijen yetersizliğinden ölmesine nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanların kucaklarında çocuklarıyla yaşadığı çadırları nasıl yakabilir?" diye konuştu.

İRLANDA HÜKÜMETİNE TEPKİ

İrlanda hükümetinin İsrail yanlısı politikalar izlediğini ve kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Connolly, "soykırıma ortak olmakla" itham ettiği hükümet liderlerine yönelik "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Connolly, İsrail'den tahliye edilmeleri sürecinde Türk hükümetinden destek gördüklerini anımsatarak Türkiye'ye teşekkür etti.