İrlanda, Google'a inceleme başlatıldığını açıkladı

Tıpkı Facebook gibi Google da son günlerde yaşadığı gizlilik sorunlarıyla boğuşuyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, son yıllarda Google'a milyonlarca dolar ceza kesmişti.

İRLANDA DA İNCELEME BAŞLATTI

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, teknoloji şirketi Google'ın kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verileri depolamasına ve kullanmasına ilişkin endişeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, "Komisyonumuz, AB'deki birçok farklı tüketici organizasyonundan Google'ın tüketicilerin konum bilgilerini işleyişine ilişkin şikayet aldı." ifadeleri kullanıldı..



İrlanda Veri Koruma Komisyonu ayrıca, şirketin kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılmasına ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerini de inceleyeceğini belirtti.

Google cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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