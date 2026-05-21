İrlanda: İsrail'in Sumud Filosu üyelerine yönelik eylemleri iğrenç ve cezasız kalamaz

Dünyadan İsrail’e tepkiler yükselmeye devam ediyor.

İsrail, Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırarak filoda bulunan insanları zorla alıkoymuştu.

AB'DEN GÜÇLÜ VE NET TEPKİ BEKLENTİSİ

İrlanda, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu aktivistlere uyguladığı kötü muameleye sert tepki gösterdi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, İsrail’in İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Sumud Filosu üyelerini gözaltına almasının ardından AB’nin güçlü ve net bir tepki vermesini talep etti.

''BU İĞRENÇ BİR DURUMDUR''

Harris, “İsrail hükümetinin yasa dışı olarak gözaltına aldığı Sumud Filosu üyelerine yönelik eylemleri iğrençtir ve cezasız kalamaz. Bu, iğrenç bir durumdur. Kınama önemlidir ama yeterli değildir.” ifadelerini kullandı.

''AVRUPA'NIN HAREKETE GEÇME ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR''

Gözaltıları uluslararası hukukun bir başka açık ihlali olarak nitelendiren Harris, İrlanda’nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması yönündeki çağrısını yineleyerek, “Avrupa’nın harekete geçme zamanı çoktan gelmiştir.” dedi.