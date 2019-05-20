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İş adamını tecavüzle suçlayıp kaçırdılar

Bir grup kadın, tecavüzle suçladıkları zengin bir işadamını kaçırarak fidye talep etti.

AA | 20.05.2019 - 15:12..
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Hindistan polisinin verdiği bilgiye, Mumbai merkezli bir denizcilik şirketinin genel müdürü olduğu belirtilen adam başkent Yeni Delhi’ye yaptığı bir iş seyahati sırasında kaçırıldı.

64 yaşındaki adam son olarak iki kadın ile birlikte kaldığı otelden araçla ayrılırken görüldü.Kaçıran kişilerin defalarca şirketi arayarak 3 milyon rupi (yaklaşık 260 bin TL) talep ettiği belirtildi. Kadınlar kimliklerini gizlemek için WhatsApp aracılığıyla iletişim kurdu.

İşadamının bindiği aracın plakası üzerinden önce şoföre ulaşan polis daha sonra adamın tutulduğu yeri öğrendi.

İş adamını tecavüzle suçlayıp kaçırdılar

4 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Başkentin güneyindeki eve baskın yapan polis, burada dört kadını gözaltına aldı. Birisi aracın şoförü olmak üzere iki adam da olaya yardımcı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evde bir odada kilitli bulunan işadamı, kadınlardan birini daha önceden tanıdığını belirterek onun daveti üzerine geldiğini söyledi. Ancak eve geldiğinde iki kadın daha ortaya çıktı ve kendisini kızlarına tecavüz etmekle suçladı, özgür kalması için para talep etti.
Adam tecavüz iddiaları reddederken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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