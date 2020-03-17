Işıl Reçber 14 gün kuralına uymadı

Eski futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber de 14 gün kuralına uymadı.

GÜZELLİK MERKEZİNE GİTTİ

4 Mart'ta ABD'ye giden Reçber, bundan bir hafta önce de İstanbul'a döndü. Işıl Reçber, Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uyarısını hiçe sayıp, dün Etiler'deki güzellik merkezine gitti.

"BAĞIŞIKLIĞIM İÇİN"

Reçber'e, takipçilerinden tepki yağdı. Reçber, "Orası Etiler'de güzellik merkezi değil sağlık kliniği. Bizler bilinçli insanlarız. Bağışıklık sistemini güncellemek adına ozon terapi yaptırdım." diyerek kendisini savundu.