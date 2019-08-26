Işın Karaca: 15 yarış atım var

ünlü şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile yarış atlarına büyük yatırım yaptıklarını söyledi.

"ŞARKICILIKTAN DAHA ÇOK PARA KAZANACAĞIM"

Çocukluğundan beri ata binen ve 15 tane yarış atı olan Işın Karaca'nın Lack Chinnese ve Mega Star adlı atları, katıldıkları yarışta derece kazandı. Atlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karaca, "At yetiştirmek büyük emek istiyor, maddi- manevi büyük sorumluluk. Özellikle eşim ve ben atlarımızla profesyonel anlamda yakından ilgileniyoruz. Dünyada bütün haralarda kadın seyisler var, en büyük isteğim Türkiye'de de kadın seyislerin çoğalması.

Şu anda atlarımız ve hara için yaptığımız yatırım çok yüksek bir miktar. Gelecekte atlarımdan, şarkıcılıktan çok daha fazla para kazanmayı umuyorum"