taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8152
Euro
6.3788
Altın
1526.05
Borsa
97769.43
Gram Altın
285.318

Işın Karaca: Çocuklarımızın arkasını toplamak sevgi değil

Işın Karaca, sosyal medya hesabından çöp toplamak için eğitilmiş bir karganın görüntüsünü paylaştı.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü üzerinden eğitimin ne kadar önemli olduğunu yazdı.

"ANNESİNİ ÖRNEK ALMIŞ"

Şarkıcı, paylaştığı çöp toplayan karga görüntüsüne şunları yazdı: “Güleyim mi ağlayayım bilemedim! Allah'ın kargası çöp atıyor bizim insanoğlumuz yediğini içtiğini yere atar! Çevre kirletir, birilerinin arkasında toplamasını bekler! Sebep? Kendinde bu hakkı mı görüyor? Annesi arkasından o kadar toplamış ki bu görevi kendine layık görmüyor mu? Yoksa düpedüz pis bir insan mı?

"HAYAT KADINA DA ERKEĞE DE EŞİT"

Sorular kafamda dönerken siz değerli anneler babalar, kendinizi sorgulayın. Acaba çocuklarımıza verdiğimizi sandığımız sevgi, onları büyütüp insan sıfatını kazandırıyor mu? Ne de olsa sevgi çocuklarımızın arkasından toplamak değil! Görev vererek bebelerimize daha çok iyilik yaptığımıza inanıyorum. Mesela benim 26 yaşındaki oğlum çamaşır/bulaşık/ütü/ hepsini yapabiliyor. Neden mi? Hayat kadına da erkeğe de eşit! Eşim mi? Tatil de ne çamaşır ne de bulaşık yıkadım! Kayınvalidem öyle güzel öğretmiş ki. Kızlar, eğitim evde başların en örneği bu görüntü… Sizce?”

Işın Karaca: Çocuklarımızın arkasını toplamak sevgi değil

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

211
Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

93
ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

63
İSPARK ücretlerine zam geldi

İSPARK ücretlerine zam geldi

717
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

238
Kelly Brook yine Bodrum'da

Kelly Brook yine Bodrum'da

44
Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi

Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir