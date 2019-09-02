Işın Karaca: Çocuklarımızın arkasını toplamak sevgi değil

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü üzerinden eğitimin ne kadar önemli olduğunu yazdı.

"ANNESİNİ ÖRNEK ALMIŞ"

Şarkıcı, paylaştığı çöp toplayan karga görüntüsüne şunları yazdı: “Güleyim mi ağlayayım bilemedim! Allah'ın kargası çöp atıyor bizim insanoğlumuz yediğini içtiğini yere atar! Çevre kirletir, birilerinin arkasında toplamasını bekler! Sebep? Kendinde bu hakkı mı görüyor? Annesi arkasından o kadar toplamış ki bu görevi kendine layık görmüyor mu? Yoksa düpedüz pis bir insan mı?

"HAYAT KADINA DA ERKEĞE DE EŞİT"

Sorular kafamda dönerken siz değerli anneler babalar, kendinizi sorgulayın. Acaba çocuklarımıza verdiğimizi sandığımız sevgi, onları büyütüp insan sıfatını kazandırıyor mu? Ne de olsa sevgi çocuklarımızın arkasından toplamak değil! Görev vererek bebelerimize daha çok iyilik yaptığımıza inanıyorum. Mesela benim 26 yaşındaki oğlum çamaşır/bulaşık/ütü/ hepsini yapabiliyor. Neden mi? Hayat kadına da erkeğe de eşit! Eşim mi? Tatil de ne çamaşır ne de bulaşık yıkadım! Kayınvalidem öyle güzel öğretmiş ki. Kızlar, eğitim evde başların en örneği bu görüntü… Sizce?”