taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9475
Euro
6.6001
Altın
1499.59
Borsa
113153.46
Gram Altın
286.875
Bitcoin
43256.56

Işın Karaca, küçük sevgilisini itiraf etti

Bir ay önce eski eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanan Işın Karaca'nın yalnızlığı kısa sürdü.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 07:41..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Işın Karaca, küçük sevgilisini itiraf etti

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Tuğrul Odabaş'tan kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Işın Karaca müzisyen 1992 doğumlu Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

"BENDE KİMSEYE İHANET OLMAZ"

Karaca, merak edilenleri canlı yayında anlattı:  "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz. Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok talı bir şey. 'Ay kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu' deyip başlamasa mıydım?

Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik. Evliliğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Öncesi yok...Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani...

"YAŞ FARKI VAR"

Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar..."

Işın Karaca, küçük sevgilisini itiraf etti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

138
Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

128
İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

48
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

11
Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

Fransa'da demir yollarının grev zararı 400 milyon euro

34
Kayıp kız annesine video gönderdi: Anne ben evlendim

Kayıp kız annesine video gönderdi: Anne ben evlendim

36
Trump: Kim belki Noel'de füze yerine vazo gönderebilir

Trump: Kim belki Noel'de füze yerine vazo gönderebilir

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir