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Işın Karaca: Türk kadını biraz etli butlu olur

Antalya'da konser veren şarkıcı Işın Karaca, dinleyicileriyle sohbet etti.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 06:57..
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Işın Karaca, Antalya'nın Manavgat’ın Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde sahneye çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Karaca, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Karaca’nın oğlu Erda da yabancı şarkı söyledi.

Işın Karaca: Türk kadını biraz etli butlu olur

"DAHA KİLO VERMEYECEĞİM"

Şarkılarının arasında sık sık kendisini dinleyenlerle sohbet eden Işın Karaca, bir hayranının mide küçültme ameliyatının ardından çok kilo verdiğini söylemesi üzerine, "Birkaç sene önce ameliyat oldum. Çok sıkı diyet yaptım ve 40- 50 kilo verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Türk kadını dediğin az biraz etli butlu olur" dedi.

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