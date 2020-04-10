Işın Karaca, uyarıları dinlemeyenlere kızdı

Işın Karaca, koronavirüs salgınıyla ilgli bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda insanların karantina kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

Karaca, paylaşımında şunları söyledi:

"ANLAYANA.."

"İki damla güneş gören kendini sokağa atıyor. İşe gidip gelen kardeşlerimiz gibi değil! Baya keyfi, pazar yürüyüşü kıvamında! Sahilde yürümek yasak, millet caddelere dadandı…Bana, ona, sevdiklerine bulaştırma riski bir tarafa! Sıkılmadınız mı olup bitenden? Yaşadığımız yerde ne kadar çok kalırsak bu hastalıktan o kadar hızlı kurtulacağımızı anlamadınız sanırım! Hayat normale dönecek. Ben sahneme çıkıp şarkılarını söyleyeceğim, sen işine gücüne döneceksin. Dostlarımızla buluşup bu yaşanan süreçleri konuşacağız! Kısacası bu hastalığı sıfır noktasına indirmek senin, benim elimde… Anlayana…."