taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0511
Euro
6.5893
Altın
1572.65
Borsa
120038.94
Gram Altın
306.526
Bitcoin
63196.51

İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itirafı

Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinavya Hava Yolları'nın (SAS), yayımladığı reklam filmi, bölge ülkelerinden gelen tepkiler üzerine geri çekildi.

AA | 13.02.2020 - 10:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İskandinavya ülkelerinde yaşayan insanların farklı ülkelere yolculuk yaparak o ülkelerin kültürel zenginliğine öğrenmelerini tavsiye eden reklam filminde ''Çavdar ekmeğini ve köfteyi Türkiye'den, demokrasiyi Yunanistan'dan, doğum iznini İsviçre'den, yaz ortası bayramı Almanya'dan aldık. Gerçekten İskandinav olan ne var? Kesinlikle hiçbir şeyi yok." şeklinde cümleler yer aldı.

TEPKİ ALDI

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, reklam filminin, ''SAS kendi köklerinden nefret ediyor'' şeklinde sosyal medyada yüzlerce tepki çeken yorum aldığı bildirildi.

İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itirafı

İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) Genel Sekreteri Richard Jomshof, sosyal medya hesabından ''Hangi gerçekler? Saçmalık dolu şeytani nefret saçan bir reklam.'' yorumunda bulundu.

İskandinavya Hava Yolları'nın yayından kaldırılan reklam filmi

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine bir açıklama yayımlayan şirket, filmin arkasında olduklarını ama tepkiler nedeniyle filmin videosunun sosyal medyadan kaldırıldığını duyurdu.

Şirketin Pazarlama Müdürü Martin Adonis ise İskandinavyalı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, ''Yurt dışına giden yolcular farklı kültürlerden ilham alarak, yaşadıkları zenginlikleri eve getirmek istiyorlar. Eğer dünyanın farklı ülkelerinde olup bitenlere merak duymasaydık, İskandinavya ülkeleri bugünkü konumunda olamazdı ” değerlendirmesinde bulundu.

İskandinavya Hava Yolları'nın Türkiye itirafı

İSVEÇ KÖFTESİ TÜRKİYE'NİN İTİRAFI

Öte yandan iki sene önce de İsveç'in Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’e doğru ilerleyen Türk askeri araçlarının bulunduğu konvoyun havadan çekilen videosunu yayınladı.
Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1368'e yükseldi
Çin'de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 242 olurken, Çin Komünist Partisi'nin Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang zayıf yönetim nedeniyle görevinden alındı.
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
Çin; vatandaşlarının, işe alımlarından uçak bileti almaya kadar sosyal yaşamın pek çok alanını etkileyecek Sosyal Kredi Sistemi'ne geçiyor.
Macron, Hafter'i resmi davet ile Fransa'ya çağırdı
Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e, ülkesine gelmesi için resmi davet gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
110
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
78
Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 27 gözaltı kararı
Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 27 gözaltı kararı
53
Netanyahu seçim öncesi Araplarla yakınlaşma çabasında
Netanyahu seçim öncesi Araplarla yakınlaşma çabasında
24
Erol Bulut: Tarih yazdık
Erol Bulut: Tarih yazdık
60
Merkel'in partisinin genel başkanı istifa etti
Merkel'in partisinin genel başkanı istifa etti
22
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir