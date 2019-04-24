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İskoçya bağımsızlık için referanduma başvuracak

İskoçya bağımsız bir Avrupa ülkesi olmak için referanduma gidecek.

AA | 24.04.2019 - 19:05..
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Bir yanda Brexit kriziyle boğuşan diğer taraftan da ülke içindeki gösterilerle sancılı bir dönem yaşayan İngiltere'ye İskoçya'dan kötü haber geldi. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, parlamentonun görevi süresinde "Brexit ile bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak İskoçya'nın geleceği arasında bir tercih sunulmasına ihtiyaç olduğunu" belirtti.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması durumunda mayıs 2021'de yapılacak seçimler öncesi yeni bir bağımsızlık referandumuna gidilmesi gerektiğini söyledi.

İskoçya bağımsızlık için referanduma başvuracak

Sturgeon, İskoç parlamentosunda yaptığı konuşmada, mevcut parlamentonun görev süresi içerisinde "Brexit ile bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak İskoçya'nın geleceği arasında bir tercih sunulmasına ihtiyaç olduğunu" belirtti.

BU YIL İÇERİSİNDE YASAL ADIM ATILACAK

Bunun için 2019 bitmeden gerekli yasal adımı atacaklarını söyleyen Sturgeon, "İskoç hükümetinin, bu parlamento döneminde halka bağımsızlık konusunda bir tercih yapma seçeceği sunulmasını sağlamak için harekete geçeceğini teyit edebilirim." dedi.

Bunun için İngiltere'nin onayını almalarına gerek olmadığını savunan Sturgeon, AB ile yakın bir ilişki kurmanın İskoçya'nın çıkarlarına olduğunu belirterek, "Westminster hükümet sistemi, (Birleşik Krallık sistemi), İskoçya'nın çıkarlarına hizmet etmiyor." diye konuştu.

İskoçya bağımsızlık için referanduma başvuracak

2014 'DE RET YEDİLER

300 yılı aşkındır İngiltere'nin parçası olan İskoçya, 2014 referandumunda bağımsızlığı yüzde 45'e karşılık yüzde 55'le reddetmişti.

2016'da yapılan Brexit referandumunda Birleşik Kralık'ta genel olarak evet oyu çıksa da İskoçya halkı AB'de kalınması yönünde görüş bildirmişti.
İskoçya'da bir sonraki genel seçimler mayıs 2021'de yapılacak.

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