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İslamofobik saldırılara karşı birleşme çağrısı

İngiltere'de yaşanan İslamofobik saldırılardan sonra, Müslümanlar için birleşme çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 18:05..
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İngiltere'deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama, Yeni Zelanda'daki terör eylemlerinin ardından ülkede İslamofobik saldırıların yüzde 593 arttığını açıkladı.

Yeni Zelanda'daki saldırının gerçekleştiği 15 Mart'tan 21 Mart'a kadar kayda geçen 95 olayın 85'inde doğrudan terör eylemine atıfta bulunularak Müslümanlar tehdit edildi.

"İSLAMOFOBİ ARTIK SOYUT BİR SORUN DEĞİL"

Finsbury Park Camisi yakınlarında 2017'de düzenlenen ve bir kişinin öldüğü kamyonetli saldırı sonrası cemaati sakinleştirdiği için "kahraman" ilan edilen İmam Muhammed Mahmud, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mahmud "İslamofobiyle bir grup şeytanlaştırılıyor, insan olarak görülmüyor, kötüleniyor. İslamofobi, birkaç kişinin yaptıklarıyla sınırlı değil, insan olarak görülmeyenlerin öldürülmesini meşrulaştıran bir kampanya. Yeni Zelanda'da da böyle oldu. 3 yaşından 71 yaşına kadar, çocuklar, kadınlar herhangi bir merhamet gösterilmeksizin veya insan yaşamının kutsallığına bakılmaksızın öldürüldü, katledildi. Bu, ancak Müslümanları artık insan olarak görmeyen, hatta onları hayvandan aşağı tutan biri tarafından gerçekleştirilebilir."

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