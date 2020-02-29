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Islanmasın diye Mehmetçik'e şemsiye tuttular

Türkiye şehitlerini uğurluyor. Cenaze törenlerinde çekilen fotoğraflarında büyük hüzün var.

AA | 29.02.2020 - 14:29..
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Islanmasın diye Mehmetçik'e şemsiye tuttular

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

BÜYÜK ACI

Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.

Islanmasın diye Mehmetçik'e şemsiye tuttular

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Islanmasın diye Mehmetçik'e şemsiye tuttular

YENİ NİŞANLANMIŞTI

Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

Cenaze töreninde vatandaşlar yağmurda ıslanan Mehmetçiğe şemsiye tuttu.

Islanmasın diye Mehmetçik'e şemsiye tuttular

Islanmasın diye Mehmetçik'e şemsiye tuttular

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