Islanmasın diye Mehmetçik'e şemsiye tuttular

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.
BÜYÜK ACI
Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü.
Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
YENİ NİŞANLANMIŞTI
Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.
Cenaze töreninde vatandaşlar yağmurda ıslanan Mehmetçiğe şemsiye tuttu.