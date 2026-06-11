İsmail Yüksek'ten gülümseten tepki: Bu top imzalama işi nereden çıktı

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2026 FIFA Dünya Kupası için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor.

Turnuvadaki ilk maçında Milliler, Avustralya ile 14 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren millilerimizden İsmail Yüksek, antrenman sonrası kendilerini bekleyen taraftarların imza isteğini kırmadı.

"YENİ YENİ ADETLER..."

Bir taraftar, Yüksek'e imzalaması için futbol topu uzattı.

İsmail ise o anlarda taraftarlara takılmadan edemedi.

Yıldız oyuncumuz, "Bu top imzalama işi nereden çıktı? Vallaha billaha var ya.. Yeni yeni adetler." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar...