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İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

İsmet İnönü'nün, 12 Ada'yı İngilizlerle ters düşmemek için reddettiğine dair belge ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 12:55..
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İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır çeşitli krizlere neden olan 12 Ada'yla ilgili yeni bir tartışma gündemde.

Prof. Çağrı Erhan, Habertürk canlı yayınında İsmet İnönü'ye 12 Ada'nın teklif edildiğini ancak İnönü'nün, bu teklifi reddettiğini söyledi.

Bu sözler, kamuoyunda konuyu yeniden tartışmaya açtı. Kimileri böyle bir belgenin olmadığını savunarak, Çağrı Erhan'ı linç etmeye kalktı.

Tartışmalar üzerine Çağrı Erhan, Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerinden ulaştığı belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

İNGİLİZLERLE SORUN YAŞAMAMAK İÇİN...

26 Eylül 1943 tarihli belgede, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 12 Ada konusunda gelen teklife şöyle yanıt verdiği görülüyor: "Adaları, kayıtsız şartsız kullanmak üzere alabiliriz. Yoksa bu yüzden İngilizlerle ve Yunanlılarla ihtilafa giremeyiz. Kars'tan selamlar."

İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

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