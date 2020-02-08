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İsmet Özhan'ın son hali

Bir dönem podyumların ve ekranların aranan ismi İsmet Özhan, yıllar sonra objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 09:17..
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İsmet Özhan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Özhan, 16 yıldır Londra'da yaşadığını ve İngiltere vatandaşlığı aldığını söyledi.

İsmet Özhan'ın son hali

"16 KÖPEĞİM VAR"

Yılın belli zamanları tatil için Londra'dan geldiğini, Datça'da yaptırdığı yazlığında köy hayatı yaşadığını belirten 62 yaşındaki ünlü isim, "Şan ve şöhreti özlemiyorum. İngiltere'de bazı Türkler tanıyıp selam veriyor, yazları ise vaktim Datça'da yaptırdığım taş evde geçiyor. Sağlıklı yaşayıp spor yapıyorum. Ayrıca besleyip bakımını üstlendiğim 16 tane köpeğim var" dedi.

"PARA ERİDİ GİTTİ"

1988 yılında şans oyunlarından o dönemin parasıyla yaklaşık 1 milyon dolar ikramiye kazanan ünlü manken, bu para nedeniyle Türkiye'den ayrılmadığını anlatırken "O zamanın parası 1 milyon dolar ikramiye bana çıktı ama maalesef ülkemizde o yıllarda ardı ardına 6 ekonomik kriz oldu. O dönem borsada sadece bir gecede 500 bin dolarım gitti. Üst üste çıkan krizler bizi de batırdı tabii. Para eridi gitti. Zaten para ile işi olan biri değildim. Para normal birine çıksa bizim yaşadığımız hayatı yaşamayı hayal ederdi, o yaşamı bilen insanız, görmemiş de değiliz. Paranın kalan kısmıyla birikim yapıp ev aldım. O para bana çıktı diye Londra'ya yerleşmedim. Orada mutlu ve sade bir yaşantım var." ifadelerinde bulundu.

İsmet Özhan'ın son hali

İsmet Özhan'ın son hali

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