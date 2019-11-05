Ispanak tüketimi dibe vurdu

Yediği ıspanaktan zehirlenen kişilerin artması üzerine geniş bir soruşturma başlatıldı.

ARAYA KARIŞAN OTLAR ZEHİRLEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede; zehirlenmelere, araya karışan yabancı otların neden olduğu belirlendi.

ISPANAK ELDE KALDI

İstanbul'da 108 kişinin, Tekirdağ'da ise 40 kişinin zehirlenmesi üzerine ıspanak tüketimi, neredeyse tamamen durdu.

Bu durum, çiftçiyi de hal esnafını da olumsuz yönde etkiledi.

Hale gelen tonlarca ıspanak elde kaldı.

Bayrampaşa Hali'nde ıspanaklar elde kaldı ViDEO