İstanbul'da yenilen ıspanaktan zehirlenen 44 kişiden 25'i taburcu edilirken, bu durum tüm Türkiye'ye adeta korku saldı.

Gözler pazarlara çevrilirken; ıspanakların Ankara'nın Beypazarı ilçesinden geldiği belirtildi. Habertürk televizyonu da ıspanağın yetiştiği o bölgeye giderek, ziraat mühendisleri ile konuştu.

Ispanak zehirlenmesinin sebebi marketler olabilir VİDEO

"ISPANAKTA BÖCEK İLACI KULLANILMIYOR"

İstanbul Tarım İl Müdürlüğü zehirlenmeye yabancı otların neden olduğunu duyururken; Ziraat Mühendisi Hasan Okutman, zehirlenmeler sonrasında önemli bilgiler aktardı. Okutman, "Burada ıspanak hasadı yapılıyor. Tarlamız temiz. Otsuz bir şekilde gönderiliyor. Yaklaşık 50 bin dekarlık ıspanak pazarından Beypazarı, bunun 3'te birine tekamül ediyor. Ispanakta biz, hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Sadece ruhsatlı olan peronospora dediğimiz bir ilacı kullanıyoruz. Ispanak-yaprak mildiyösüne karşı kullanılan bir ilaç bu. İlacı kullandıktan sonra 1 gün sonra tüketiciye sunuyoruz. 1 gün içerisinde ulaştığı için etkisi kalmıyor. Tarladan ıspanağın çıkışı ve pazara ulaşması yaklaşık 8 saat. Ispanakta böcek ilaçları kullanılmıyor." dedi.

"MARKETLER KİMYASAL SIKIYOR OLABİLİR"

Zeherlenmeye halk dilinde güzelavrat otu olarak bilinen bitkinin neden olduğunu aktaran Okutman, "Bu ottan kaynaklandığı söyleniyor. Bu ot, bizim bölgemizde bulunmuyor. Karışmış olabilir ama 50 kişiyi etkileyebilecek bir düzeyde bir karışıklık olacağını düşünmüyorum. Marketler, raf ömrünü uzatmak için sebzelerin üzerine kimyasallar sıkabiliyorlar. Bu da kaynağı olabilir. Burada çiftçimizi suçlamak ağır geliyor." şeklinde konuştu.