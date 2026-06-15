İspanya, Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ile Pedro Leitao Brito'nun çalıştırdığı Yeşil Burun Adaları, H Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Atalanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan ve Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği müsabakada kazanan çıkmadı.

GOL SESİ ÇIKMADI

EURO 2024'ün şampiyonu İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı.

İSPANYA'YA GEÇİT YOK

İspanya, Yeşil Burun Adaları kalesine önemli ataklar gerçekleştirdi ancak aradığı golü bulamadı.

Yeşil Burun Adaları'nda kaleci Vozinha da önemli kurtarışlara imza attı.

SÜPER LİG'DEN İSİMLER

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, 76 dakika sahada kaldı.

Trabzonsporlu diğer isim Wagner Pina, maçta süre bulmadı. Başakşehir'den Nuno Da Costa ise 61'de oyuna dahil oldu.

YAMAL YEDEK BAŞLADI

İspanya'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Lemina Yamal, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından iki takım da grup ve turnuvaya 1'er puanla başladı.

İspanya, gruptaki bir sonraki maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Yeşil Burun Adaları, Uruguay ile puan mücadelesi verecek.