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İspanya'da 6.5 saat sonra kalbi çalışmaya başladı

Kar fırtınasında vücut ısısı 20.2 dereceye kadar düşen ve kalbi 6.5 saat duran kadın, hayata döndürüldü.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 09:07..
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İspanya'da 3 Kasım'da ülkenin kuzeydoğusundaki Nuria kenti yakınlarında eşiyle dağ yürüyüşüne çıkan Audrey Mash adlı kadın, kar fırtınasından geri dönemedi ve vücudu dondu.

ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

Yaklaşık 3 saat sonra bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından helikopterle hastaneye götürülen 34 yaşındaki kadının öldüğü düşünüldü.

6.5 SAAT KALBİ DURDU

Vücut sıcaklığı 20.2 santigrat dereceye kadar düşen ve 6.5 saat kadar kalp atışları duran Mash, hastanedeki iki uzman doktorun müdahalesiyle kurtarıldı.

İspanya'da 6.5 saat sonra kalbi çalışmaya başladı

11 GÜN SONRA HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Yetkililer, hastaneden 11 gün sonra yürüyerek çıkan Mash'ın, sadece el parmaklarında koordinasyon ve uyuşma sorunu olduğunu ve vücudunda kalıcı hiçbir nörolojik hasar oluşmadığını ifade etti. Eşiyle birlikte 2017 yılından bu yana Barselona'da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Mash, 3 Kasım'da yaşananlarla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

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