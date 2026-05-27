İspanya’da iktidar partisinin genel merkezine polis baskını

İspanya siyaseti, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’ne (PSOE) yönelik düzenlenen polis baskınıyla sarsıldı.

Ülkede yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında polis ekipleri, Başbakan Pedro Sánchez’in liderliğini yaptığı partinin Madrid’deki genel merkezinde arama gerçekleştirdi.

Baskının, son dönemde hükümete yakın isimlere yönelik artan yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

MALİ KAYITLAR VE FATURALAR İNCELENDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, ekipler 2017-2024 yılları arasında gerçekleştirildiği öne sürülen bazı şüpheli ödemelere ilişkin sözleşme, fatura ve mali belgeleri incelemeye aldı. Soruşturmada, parti içinde “sorun çözücü” olarak anıldığı belirtilen eski PSOE yetkilisi Leire Díez’in adının da geçtiği aktarıldı.

Polis sözcüsü, operasyon kapsamında görevlilerin parti binasına giriş yaptığını doğrularken, soruşturmanın gizlilik kararı kapsamında yürütüldüğünü belirterek detay paylaşmadı.

SAVCILIKTAN “DEZENFORMASYON FONU” İDDİASI

Savcılık kaynaklarına göre, söz konusu mali kaynakların bir bölümünün; parti hakkında soruşturma yürüten hakimler ile polis müfettişlerini hedef alan dezenformasyon kampanyalarının finansmanında kullanıldığı iddia ediliyor. İddiaların odağında, kamuoyunu yönlendirmeye yönelik sahte içerik ve propaganda faaliyetlerinin bulunduğu öne sürüldü.

Soruşturmanın, yalnızca usulsüz finansman değil aynı zamanda kamu görevlilerine yönelik organize karalama faaliyetlerini de kapsadığı ifade edildi.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Yaşanan gelişmelerin ardından İspanya’daki muhalefet partileri hükümete sert tepki gösterdi. Muhalefet temsilcileri, Başbakan Pedro Sánchez’in siyasi sorumluluk alarak istifa etmesi gerektiğini savunurken, ülkede erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

Operasyonun ardından gözler hem soruşturmanın ilerleyişine hem de hükümet kanadından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

İSRAİL'E KARŞI DURUŞ SERGİLEYEN SAYILI LİDERLERDEN

Pedro Sanchez, İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına ve ABD'nin desteklerine karşı en yüksek sesi çıkaran Avrupalı lider durumunda.

Sanchez yönetiminin, İsrail ve ABD politikalarına karşı tutumu nedeniyle birçok cepheden hedef alındığı iddia ediliyor.

Başbakan Sanchez, "İspanya, Filistin Devleti'ni tanıdı ve ilk günden itibaren Hamas'ın saldırılarını kınadı ve aynı anda İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini de kınadı. Bu savaş, Orta Doğu'yu ve İsrail'i çok daha güvensiz yapıyor. Bizim talebimiz savaşı bitirmek, uluslararası hukukla barış ufkunu açmaktır. Filistin'in de İsrail gibi mevcudiyet hakkı vardır." ifadelerini kullanmıştı.