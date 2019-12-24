İspanya'da öğretmen anatomi dersine mayoyla girdi

İspanya’nın Valladolid kentinde, 43 yaşındaki fen bilimleri öğretmeni Veronica Duque, insan anatomisini anlatacağı derse öğrencileri şaşkına çeviren bir kıyafetle geldi.

ORGAN VE KASLARI GÖSTEREN ÖZEL KIYAFET

15 yıllık öğretmen, internetten satın aldığı, üzerinde insan iç organları ve kaslarının resmedildiği mayoyu giyerek öğrencilerin karşısına çıktı.

Öğrenciler önce çok şaşırsa da sonrasında bunu çok beğendiklerini söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN İLGİ ÇEKİCİ VE ÖĞRETİCİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜ

Ders öncesi araştırma yaptığı sırada bu mayoyu gördüğünü ve çocuklar için ilgi çekici ve öğretici olacağını düşündüğü için aldığını söyleyen Duque, "Çocukların bunları anlamada güçlük çekebileceklerini düşünsem de bunun denemeye değer olduğuna karar verdim." dedi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Öğretmenin eşi ise; sınıftaki o anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter’daki paylaşım 13 binden fazla kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve 65 binden fazla beğeni aldı.