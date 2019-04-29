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İspanya'da sandıktan sonuç çıkmadı

Ülkede yapılan seçimleri Sosyalist İşçi Partisi kazansa da ülkeyi yönetecek meclisteki çoğunluğu elde edemedi.

AA | 29.04.2019 - 00:50..
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İspanya'daki erken genel seçimleri, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi. Ülkede son 4 yılda 3. kez yapılan genel seçimlerin sonuçlarında ne sol ne de sağ blok gelecek 4 yılda ülkeyi yönetecek çoğunluğu yakalayamazken, bu sonuç "mevcut siyasi belirsizliğin devamı" olarak görüldü.

İspanya'da sandıktan sonuç çıkmadı

PSOE 122 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından, açılan sandıkların yüzde 97'sine göre verilen resmi sonuçlarda 350 sandalyeli mecliste PSOE 122 milletvekiline sahip olarak, 11 yıl aradan sonra ülkede birinci siyasi parti oldu. Mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan PSOE, 2016 yılında 85 olan milletvekili sayısını yüzde 45'ten fazla artırdı.

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