İspanya’da son 65 yılın en sıcak 6 ayı: 900'e yakın can kaybı

İspanya, iklim verilerinin tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak ilk altı aylık dönemini geride bıraktı. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 2026 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin verilerin, ülkede uzun yıllardır görülmeyen bir sıcaklık artışına işaret ettiğini duyurdu.

Kuruma göre, sıcaklıklar, bu yılın ilk yarısında ortalama değerlerin 1,6 derece üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

SON 65 YILIN EN SICAK İLK YARISI

AEMET tarafından yapılan açıklamada, 2026’nın ilk altı ayının, resmi kayıtların tutulduğu 1961’den bu yana en sıcak dönem olduğu vurgulandı. Uzmanlar, özellikle son on yılda sıcaklık artışının belirgin biçimde hızlandığına dikkat çekti.

Enstitü, ölçümlere göre son 65 yıldaki en sıcak yedi ilk yarı döneminin tamamının son 10 yıl içinde gerçekleştiğini de bildirdi.

ABD'de sıcak hava dalgası nedeniyle acil elektrik tedbirleri devreye alındı

HAZİRAN AYINDA "OLAĞANÜSTÜ SICAKLIK"

Verilere göre haziran ayı, ortalamanın 3,2 derece üzerinde seyrederek “olağanüstü sıcak” kategorisine girdi. AEMET, 2026 Haziran’ının yalnızca 2025 yılının gerisinde kalarak kayıtlardaki en sıcak ikinci haziran ayı olduğunu açıkladı.

Ayrıca 1961’den bu yana en sıcak geçen 13 haziran ayının tamamının 21. yüzyıla ait olması, iklim değişikliğinin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

SICAKLIK DALGALARI ARTIYOR

Uzmanlar, haziran aylarında yaşanan ısınma eğiliminin giderek güçlendiğini ve sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli hale geldiğini belirtiyor.

Özellikle Akdeniz havzasında etkili olan yüksek sıcaklıkların, İspanya genelinde yaz mevsimini daha erken ve daha yoğun şekilde hissettirdiği ifade ediliyor.

Sıcak çarpması nasıl anlaşılır? Hayati risk oluşturan belirtiler

AŞIRI SICAKLIKLAR CAN KAYIPLARINI ARTIRDI

İspanya’da sıcaklık artışının yalnızca meteorolojik değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğü bildirildi.

“MoMo” olarak bilinen Günlük Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm İzleme Sistemi verilerine göre, haziran ayında yaklaşık 900 kişinin aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bu ölümlerin 600’den fazlasının, ayın son bölümünde ülkeyi etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası sırasında gerçekleştiği belirtildi.

DSÖ: Avrupa'da sıcak hava dalgası nedeniyle 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti

UZMANLARDAN İKLİM UYARISI

Uzmanlar, artan sıcaklıkların iklim değişikliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak bu eğilimin devam etmesi halinde yaz aylarında daha sık ve daha şiddetli sıcak hava dalgalarının görülebileceği uyarısında bulunuyor.

İspanya’da yaşanan son veriler, Avrupa genelinde iklim krizinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.