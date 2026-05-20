İspanya'dan AB'ye çağrı: İsrailli bakan Ben Gvir'in girişi yasaklansın

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye destekleri engellemeyi sürdürüyor.

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan ve 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı son filo Sumud, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradı..

Saldırılarda filodaki tüm gemileri durduran İsrail, tüm aktivistleri de hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

AKTİVİSTLERİ HAPSETTİ

Çoğu aktivist kısa süre sonra serbest bırakılsa da bir kısmı, İsrail tarafından alıkonuldu ve hapishanelere nakledildi.

Filo yöneticilerinden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk gibi isimlerin sorgu ve tutukluluk süreçleri devam ederken aktivistler, kötü muamele gördüklerini belirtti.

İSRAİLLİ BAKANDAN HAKARET

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu hapishaneyi ziyaret etti.

Ziyarette Ben-Gvir, uluslararası hukuka aykırı şekilde zorla tutulan aktivistlere 'terörist' diyerek hakaret etti.

İsrail bayrağı sallayan Ben-Gvir, aktivistleri provoke etti.

O anlar canlı yayınlandı.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN SERT TEPKİ

Tüm dünyadan tepki çeken görüntülere İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de kayıtsız kalmadı.

"VATANDAŞLARIMIZA KÖTÜ MUAMELE EDEN HİÇ KİMSEYE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail hükümeti ve ordusu tarafından aşağılandığı görüntülere atıfta bulunan Sanchez, sert tepki gösterdi:

“İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in, Gazze'yi destekleyen uluslararası filonun üyelerini aşağıladığı görüntüler kabul edilemez. Vatandaşlarımıza kötü muamele eden hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.”

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI: GİRİŞİ YASAKLANSIN

Sanchez, İspanya hükümetinin Eylül 2025'te yürürlüğe koyduğu, İsrailli bakan Gvir'in İspanya ulusal topraklarına giriş yasağı getirilmesini hatırlatarak, "Şimdi, Brüksel'i bu yaptırımları acilen Avrupa düzeyine çıkarmaya çağıracağız." açıklamasında bulundu.

İsrail Güvenlik Bakanı, Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu hapishaneye gidip hakaret etti

"ÖZÜR DİLEMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de bugün yaptığı açıklamada, "Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm. Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." demişti.

Albares, konuya ilişkin en sert tepkiyi vermek için İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Elrich'in Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurmuştu.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in, "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Görüntülerde, aktivistlerin elleri arkadan bağlı ve diz üstü başları öne eğik halde yere yatırıldığı görülmüştü.