İsrail açıkladı: Netanyahu, İran savaşı sırasında BAE'yi ziyaret etti

Orta Doğu'daki savaşta kalıcı barışı sağlamak için orta yol aranıyor.

Başta Pakistan ve Türkiye olmak üzere arabulucular bu konuda çalışırken yakın zamanda bir anlaşmanın olması mümkün görünmüyor.

Süreç yakından takip edilirken önemli bir gelişme yaşandı.

NETANYAHU'NUN SAVAŞ DEVAM EDERKEN BAE'YE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu sırasında gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiğini açıklayarak, Netanyahu’nun BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü aktardı.

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Ofis, "Bu ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullanarak, ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.

ABD VE İSRAİL'E DESTEK SÖYLEMİ

Öte yandan İran, topraklarına yönelik ABD-İsrail saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle BAE’yi 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 drone ile hedef almış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 230 kişi de yaralanmıştı.

İran cephesinden yapılan açıklamada ABD'nin İran, topraklarına yaptığı saldırıların ana üs noktasının BAE olduğu vurgulanmıştı.

İRAN'A GİZLİ SALDIRI İDDİASI

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran’a karşı gizli askeri saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Haberde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma sürecinde BAE’nin de doğrudan sahaya indiği ve özellikle stratejik enerji tesislerini hedef aldığı iddia edildi.

PETROL TESİSLERİ KORUMA ALTINA ALINIYOR

BAE, yeni ortaya çıkan hava tehditlerine karşı koymak için petrol depolama tesislerinin etrafına insansız hava aracı önleyici kalkanlar inşa etmeye başladı.

Daha önce İran'ın misilleme saldırılarında ülkede bulunan bazı petrol tesisleri zarar görmüştü.