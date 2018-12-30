İsrail Adalet Bakanı Netanyahu'ya rakip oluyor

Yolsuyzluk suçlamalarından bir türlü yakasını kurtaramayan Netanyahu, koltuğunu da kaybetmek üzere görünüyor. Onu koltuğundan edecek isim ise bizzat kendisine en yakın olan bakanlarından Ayalet Shaked.

NETANYAHU'YA RAKİP PARTİ

Shaked ile birlikte parti başkanı ve aynı zamanda Eğitim Bakanı olan Naftali Bennett’in de partinin kurucusu olarak yeni oluşumun temellerini atacağı açıklanırken yeni partinin adının “Yeni Sağ” olacağı ifade edildi.

Netanyahu kabinesindeki sert açıklamalarıyla başbakanı en çok memnun eden bakanlardan biri olan Shaked’in yeni partisi ile muhafazakar ve laik sağ seçmenden oy toplamayı hedeflediği belirtildi.