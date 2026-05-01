İsrail ordusu alıkoyduğu aktivistleri darbetti

İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze için uluslararası vicdan harekete geçti...

Farklı ülkelerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 2025'te oluşturduğu sivil inisiyatif Küresel Sumud Filosu’nun ikinci seferi, İtalya'dan yol çıktı.

Filoya ait gemiler, uluslararası sularda seyrettiği sırada, İsrail ordusunun müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

İSRAİL 175 AKTİVİSTİ ALIKOYDU

İsrail ordusu, Filodaki 58 tekneden 22'sine dün Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale ederek, 20'si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoydu.

AKTİVİSTELER GİRİT ADASI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, aktivistlerin bugün ülkelerine geri gönderme işlemleri için Girit Adası'na götürüldüğü, Keshkek ve Avilla'nın ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Sumud'a yönelik saldırısı sonrası aktivistler Girit Adası'na bırakıldı

AKTİVİSTLER DARBEDİLDİ

Öte yandan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun çok sayıda aktivisti darbettiğini duyurdu.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlerin Yunanistan karasularında İsrail Donanması’na ait bir gemide 40 saat boyunca alıkonulduğu belirtilerek, "Yeterli yiyecek ve su verilmedi. Kasıtlı ve defalarca su basılan zeminlerde uyumaya zorlandılar." dedi.

"AKTİVİSTLERİN BURUNLARI KIRILDI, KABURGALARI ÇATLADI"

İsrail ordusunun Seyf Ebu Keshkek ile Thiago Avila adlı aktivistleri İsrail’e götürmek üzere harekete geçtiği sırada diğer aktivistlerin barışçıl bir şekilde direndiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun aktivistlere şiddet uyguladığı ifade edilerek, "Aktivistler yumruklandı, tekmelendi ve elleri arkadan bağlanmış halde güverte üzerinde sürüklendi. Burunları kırıldı, kaburgaları çatladı ve dayağa maruz kaldılar. Kaosun ortasında onlara ateş bile açıldı." denildi.

"60 KATILIMCI DERHAL AÇLIK GREVİNE BAŞLADI"

Seyf Ebu Keshkek ile Thiago Avila adlı aktivistlerin İsrail’e götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Katılımcılarımız yılmadı, 60 katılımcı derhal açlık grevine başladı. Bu, barışçıl sivillere yönelik acımasız bir saldırıdır. Gözlerimizi başka yöne çevirmeyeceğiz. Onların özgürlüğünü ve uluslararası hesap sorulmasını şimdi talep ediyoruz." denildi.

"YAKLAŞIK BİN EURO VE EHLİYETİMİ ÇALDILAR"

İsrail ordusu tarafından darp edilenler arasında bulunan Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral, yaptığı açıklamada, "Alman delegasyonundayım, Bana ne yaptıklarını görmek ister misiniz? Yaklaşık bin euro paramı ve ehliyetimi çaldılar. Hiçbir sebep yokken. Geri vereceklerini söylediler ama vermediler." dedi.