İsrail basını: Türkiye'nin, Somali'deki uzay üssü Tel Aviv'i tehdit ediyor

Türkiye'nin Afrika çıkarması devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kıtadaki birçok ülke ile yakın ilişkiler kuruluyor.

Bu ülkelerden birisi de Somali olarak öne çıkarken Türkiye'nin bölgede kuracağı uzay üssü, İsrail'i endişelendirdi.

İsrail'in köklü gazetelerinden Jerusalem Post, Türkiye'nin Somali'deki yatırımları hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı.

AYNI ZAMANDA FÜZE TEST SAHASI OLARAK KULLANILACAK

Jerusalem Post, Fransız gazetesi Le Monde'a dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Somali'de inşa ettiği uzay üssünün, aynı zamanda uzun menzilli balistik füze test sahası olarak kullanılacağını öne sürdü.

Haberde, Aralık 2025'te Somali ile Türkiye arasında "teknolojik ortaklık" kapsamında resmen duyurulan projenin, yalnızca uzay programına hizmet etmeyeceği, aynı zamanda Türkiye'nin balistik füze kapasitesini geliştirecek stratejik bir yatırım olduğu vurgulandı.

UZAY ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI ANIMSATILDI

Le Monde'un aktardığına göre, Türkiye, Ekim 2025'in ortalarında Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Warsheikh bölgesinde üssün inşasına başladı.

İnşaatın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud arasında uzay alanında iş birliği anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.

İSRAİL AÇISINDAN TEHDİT

Haberde, söz konusu tesisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 15 yılda Somali'de yürüttüğü siyasi, askeri ve ekonomik yatırımların "zirve noktası" olarak değerlendirildiği belirtilirken bu sayede Türkiye'nin, balistik füze programının menzilini artırabileceği ve bunun da İsrail açısından potansiyel bir tehdit oluşturabileceği iddia edildi.

Jerusalem Post, Middle East Forum tarafından mayıs ayında yayımlanan bir incelemeye de yer verdi.

BÜYÜK BİR MENZİL ALANINA SAHİP OLACAK

Söz konusu analizde, Warsheikh'teki tesisin balistik füze test merkezi olarak kullanılması halinde Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'nun önemli bir kısmının menzil içine gireceği öne sürüldü.

Haberde, düşünce kuruluşunun değerlendirmesine göre tesisin 2 bin kilometreye kadar menzile sahip sistemler için tasarlandığı, bu nedenle İsrail'in mevcut durumda menzil dışında kaldığı ifade edildi.

SOMALİLAND TEHLİKEDE

Buna karşın, İsrail'in askeri destek verdiği belirtilen Somaliland'ın, Türkiye'nin olası menzili içerisinde yer aldığına dikkat çekildi.

Jerusalem Post, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde İsrail'e yönelik söylemlerini sertleştirdiğini belirterek Türkiye'nin, İsrail'e karşı askeri müdahale tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.

SOMALİLAND'I TANIYAN İLK ÜLKE İSRAİL OLMUŞTU

Somali’nin kuzeyinde "Somaliland" adıyla oluşturulmak istenen ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan yapıyı, İsrail ülke olarak tanıyan ilk devlet olmuştu.

Türkiye karara sert tepki gösterirken, birçok İslam ülkesi de İsrail’in adımını eleştirmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, söz konusu adımın, Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirmişti.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA KİMİMİZ VAR Kİ"

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini vurgulamıştı.

Mahmud, açıklamasında "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" demişti.