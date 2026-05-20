İsrail gazetesi yazdı: Sumud Filosu bir meydan okuma, İsrail korkuyor

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası hukuka aykırı şekilde müdahale ederek aktivistleri alıkoydu.

Sumud Filosu daha önceki seferlerinde de olduğu gibi yine Siyonist İsrail'i tedirgin etti.

"KÜÇÜK TEKNELERDEN NEDEN BU KADAR KORKUYOR?"

İsrail'de muhalif Haaretz gazetesinde, Küresel Sumud Filosu'nun Tel Aviv'deki etkisini inceleyen bir yazı yayımlandı.

"İsrail, Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?" başlıklı ve İsrail vatandaşı Arap gazeteci Nagham Zbeedat imzalı yazıda , şu ifadelere yer verildi:

"Sumud Filosu'nun esas etkisi, hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yatıyor."

"KONTROL ALTINDA TUTMAK ZOR"

Yazıda, Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerden çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan görüntüler için şu değerlendirmeler yer aldı:

"İnsanların o tekneden ne gördüğünü kontrol altında tutmak çok daha zor bir iş haline geliyor. Her tekne canlı olarak online yayın yapıyor, hareketleri online olarak takip ediliyor. Aktivistlerin İsrail tarafından gözaltına alındıklarında sosyal medyada yayınlanacak önceden kaydedilmiş mesajları var."

"SUMUD BİR MEYDAN OKUMA"

Sumud Filosu için "Gazze'yi çevreleyen siyasi düzene yönelik bir meydan okuma" tanımı yapılan yazıda İsrail'in yaptığı hukuksuz müdahalenin arkasındaki motivasyonun da bu olduğu belirtildi.

Zbeedat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerin Küresel Sumud Filosu'nun varlığını bu açıdan "tehdit" olarak algıladıklarını belirttiği yazının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Eğer aktivistleri taşıyan küçük bir sivil filo, askeri seferberliği, başbakan övgüsünü ve ulusal güvenlik söylemini tetikleyebiliyorsa, o zaman sorulması gereken soru şu: İsrail neden bu kadar korkuyor?"

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.