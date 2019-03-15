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İsrail, Gazze şeridinde 100 noktaya saldırdı

Savaş uçaklarının Gazze şeridindeki Filistin direniş gruplarının tesislerine bombalı saldırı düzenlendi.

İHA | 15.03.2019 - 11:33..
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İsrail savaş uçakları sabaha karşı, Gazze şehrinin güney batısında bulunan Filistin direniş gruplarından biri olan Bedr Direniş Grubu’nun tesislerine havadan bomba yağdırdı.

100 NOKTAYA HAVA SALDIRISI

Saldırıda, Filistin direniş gruplarının tesislerini, meskun mahalleri ve zirai arazileri, Gazze Şeridi’nin Han Yunus şehri yakınlarındaki El Kassam tugaylarını, Filistin direniş gruplarının Gazze’nin kuzey bölgesinde bulunan tesislerini, Batı Gazze’de El Mahruşa düğün salonunu bombalandı.

Bombalanan yerler arasında Hamas’ın Gazze şehri yakınlarındaki El Remal’daki merkez bürolarının bulunduğu belirtildi.

Bombalanan alandaki insanlara yardıma giden sivil savunma uzmanlarının da yine İsrail uçakları tarafından bombalandığı belirtildi. Refah’ta karı koca 2 kişi, Gazze’de de 2 kişi olmak üzere 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Gazze şeridinde 100 noktaya saldırdı

TEL AVİV MİSİLLEMESİ

İsrail uçaklarının saldırısının Perşembe günü Gazze’den Tel Aviv’i hedef alan iki roket atışına misilleme olduğu belirtildi. Roket atışını üstlenen olmazken roketlerin herhangi bir can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze şeridinde 100 noktaya saldırdı

Hamas, Tel Aviv’e roket fırlatma suçlamasını kabul etmedi.

İsrail’in saldırısının, Gazze şeridinden atılan 2 roketin Tel Aviv semalarında görünmesi üzerine Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında yapılan acil güvenlik toplantısının ardından geldiğine dikkat çekildi. İsrail, roket atışları sebebiyle Hamas’ı kınadı.



İsrail, Gazze şeridinde 100 noktaya saldırdı

İsrail, Gazze şeridinde 100 noktaya saldırdı

İsrail, Gazze şeridinde 100 noktaya saldırdı

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