İsrail Gazze'ye geniş çaplı operasyon hazırlığında

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik tırmanıyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "geniş çaplı" askeri saldırıya hazırlandıklarını söyledi.

SON GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Steinitz, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE'YE OPERASYON HAZIRLIĞI

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik açıktan veya gizli çok sayıda saldırı düzenlediği itirafında bulunan Steinitz, "Gazze'ye geniş çaplı bir operasyon hazırlığındayız fakat bir başka cephemiz var o da İran'ın Suriye'ye yerleşmesini önlemek." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi; 2008, 2012 ve 2014 yıllarında, İsrail ordusunun üç ayrı geniş çaplı saldırılarına hedef olmuş, bu saldırılarda çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 3 bin 700'den fazla kişi şehit olmuştu.