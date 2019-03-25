İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı.

GAZZE'YE OPERASYON

Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnamenin imzalandığı sırada başlayan operasyonda İsrail ordusu Gazze'de bulunan ve aralarında sivillerin de bulunduğu yerleşim yerlerini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalarını vurduğunu aktardı.

SIĞINAKLARA GİDİN UYARISI

İsrail makamları kısa süre önce, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerden, İsrail ordusunun saldırılarına cevaben Gazze'den yapılması "muhtemel" roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olmalarını istemişti.

Artan gerginlik nedeniyle, İsrail'in güneyindeki tren seferleri iptal edilmiş, sığınaklar açılmıştı. Özellikle İsrail yönetimi Tel Aviv ve Ber Sheva'da sirenlerin çalındığı acil duruma karşı harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İsrail Gazze'yi bombalıyor VİDEO