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İsrail Girit'e üs kuracak

Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz sömürüsü için yakınlaşan İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs, provokatif bir adım daha atıyor.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 07:23..
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İsrail Girit'e üs kuracak

Doğu Akdeniz'de ABD'yi de arkasına alarak Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile iş birliği yapan İsrail bölgede etkin olma çabasında.

Doğu Akdeniz'deki hakimiyet mücadelesi sadece bu ülkelerle sınırlı değil. Fransa da Rumlarla masaya oturarak Kıbrıs'ta askeri üs kurma girişimlerini başlattı.

KARARLI MÜCADELE

Doğu Akdeniz'in kaynaklarını sömürmek isteyen bu ülkelere karşı Türkiye kararlı bir mücadele veriyor.

İsrail Girit'e üs kuracak

Türkiye'nin kararlı mücadelesini gören Rumlar ve Yunanlar diğer ülkelerle sürekli olarak anlaşma yapıp korunma çabasında.

THE LONG HORİZON

İsrail ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nda yeni bir radar sistemi inşa edeceği belirtildi.
Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, ‘The Long Horizon' adlı sistem iki ülkeye de Doğu Akdeniz havzasını gözlemleme olanağı tanıyacak.

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