İsrail hükümetinden orduya talimat: ABD-İran anlaşmasını riske atmayın

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL ORDUSUNA SALDIRILARDAN KAÇINMA TALİMATI

İsrail hükümetinin orduya Lübnan'da ABD ile İran arasında yürütülen ve imza aşamasına geldiği belirtilen anlaşmayı tehlikeye atabilecek saldırılardan kaçınması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tel Aviv yönetiminin talimatının ardından İsrail ordu komuta kademesinin durum değerlendirmesi gerçekleştirerek Lübnan'da 'belirlenen ve aciliyet taşımayan bazı hedeflere yönelik saldırıların askıya alınması' yönünde karar aldığı aktarıldı.

KAN'a konuşan ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürmesine rağmen bu saldırıların 'hedef odaklı ve sınırlı' tutulduğunu, başkent Beyrut’a yönelik saldırıların ise kısıtlandığını kaydetti.

BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN YALANLAMA GELDİ

Haberde ayrıca Hizbullah'ın da kendi unsurlarına İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine ateş açmama talimatı verdiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Trump: İran ile anlaşmanın pazartesiye kadar imzalanacağına inanıyorum