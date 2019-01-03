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İsrail Hükümeti'nin Doğu Kudüs'te ezan sesini kısma planı

İsrail Hükümeti, Doğu Kudüs'teki camilere daha az ses veren küçük hoparlörler taktırmayı düşünüyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 14:13..
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Son dönemlerde İsrail Hükümeti, aldığı kararlarla kamuoyundan tepki topluyor. Geçtiğimiz gün ise ileri sürülen bir haber, yine tepki toplayabilecek bir karar niteliğinde...

İsrail Hükümeti'nin Doğu Kudüs'te ezan sesini kısma planı

EZAN SESİNİ KISMAK İSTİYORLAR

İsrail basınında, özellikle Israel National News’un internet sitesinde yer alan ve Hadashot TV isimli kanalda yer alan bir habere göre; Doğu Kudüs'teki camilerde okunan ve hoparlörlerle dışarıya verilen ezan sesinin kısılması için planların yapıldığı açıklandı.

Ayrıca İsrail Hükümeti, bu ses sınırlarını belirleyecek ve eğer bu ses seviyesi yüksek olursa polis uyarıp sesi kıstırabilecek.

İsrail Hükümeti'nin Doğu Kudüs'te ezan sesini kısma planı

13 - 18 BİN EUROYA İHTİYAÇ VAR

İsrail’de yayın yapan The Times of Israel haber portalında yer alan habere göre, ezan sesinin kısılması planını, kasımdaki yerel seçimlerden galip gelerek bir ay önce göreve başlayan Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion yürütüyor.

Camilerdeki hoparlörlerin değişmesi için toplamda 13 bin ile 18 bin euro arasında bir miktara ihtiyaç duyulacak.

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