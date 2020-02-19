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İsrail ordusu İran'a karşı özel birim hazırlığında

İsrail ordusu, bölgede gerilim yaşadığı İran'a karşı ordu içinde özel birim oluşturma kararı aldı. Söz konusu birim, "İran'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele edecek.

AA | 19.02.2020 - 14:05..
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İran ve İsrail, sık sık yaptığı karşılıklı açıklamalarla birbirini vurmakla tehdit ediyor.

İki ülke arasında sular hiç durulmazken Tel Aviv, "İran'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için ordu içinde özel bir birim oluşturulmasına karar verdi.

İsrail ordusu, "hızlanma" adını verdiği 5 yıllık çalışma planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

İsrail ordusu İran'a karşı özel birim hazırlığında

İSRAİL ORDUSUNDAN İRAN'A KARŞI ÖZEL BİRİM

"İran Direktörlüğü" adı verilen ve bir tümgeneralin kontrolünde olacak birim, Tahran yönetiminin nükleer programının yanı sıra, Suriye'deki askeri varlığı gibi konulara da odaklanacak.

İsrail ordusu İran'a karşı özel birim hazırlığında

BU YAZ FAALİYETE GEÇECEK

Söz konusu birim, İran ile mücadelenin yanı sıra İsrail ordusunun stratejik ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmalar yapacak.

Bu yaz faaliyete geçmesi beklenen birimin büyüklüğü ve kaç kişinin görev yapacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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