İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerine müdahale

srail polisi, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin, askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale ederek, 23 kişiyi gözaltına aldı.

ULTRA ORTADOKSLAR'DAN GÖSTERİ

Batı Kudüs'ün en işlek adreslerinden biri olan İsrail Caddesi'nde toplanan yaklaşık 2 bin Ultra-Ortodoks Yahudi, askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasını protesto etti.

Ana yol üzerinde oturma eylemi düzenleyen göstericiler, caddeyi araç trafiğine kapatırken, tramvayların geçişini engellemeye çalıştı. Sık sık "Ölsek dahi askere gitmeyiz" sloganı atan göstericiler, yolu trafiğe açmaya çalışan polise direndi.

Polis, birbirlerine sarılarak oturma eylemini devam ettirmeye çalışan göstericilerden bazılarını zorla gözaltına aldı. Göstericilerin sayısı her geçen saat arttığı için polis yolu trafiğe açmakta yetersiz kaldı.

ATLI POLİSLERDEN MÜDAHALE

Göstericilerin direnişinin kırılamaması üzerine atlı polisler devreye girdi.

Polisler, göstericileri dağıtmak ve caddeyi yeniden trafiğe açmak için atları protestocuların üzerine sürerken bazı göstericiler ezilme tehlikesi geçirdi.

Atlı polisler de yetersiz kalınca TOMA devreye girerek göstericilerin üzerine su sıktı.

Polisten yapılan açıklamada, en az 23 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle yasa tasarısı meclise sunulmamıştı.

Ülkede askerlik 18 yaşından büyük erkekler ve kadınlar için zorunlu olsa da mevcut yasalara göre dini okullarda okuyan Ultra-Ortodoks Yahudiler askerlikten muaf tutuluyor.

ULTRA ORTADOKS YAHUDİLER

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor . Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.