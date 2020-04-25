taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

Koronavirüsten Mesih gelince kurtulacağız diyen İsrail Sağlık Bakanı, eleştirilerden dolayı görevini bıraktı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

İsrail’in aşırı dinci Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa etti.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi.

Sağlık Bakanının, koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

"MESİH BİZİ KURTARACAK"

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, ülkede katıldığı bir programda İsrail'de giderek yayılan koronavirüs salgınını durdurmak için alınan önlemlere ilişkin sorulan soruya, "Mesih'in gelip bizi kurtarması için dua ediyoruz." diyerek yanıt vermişti.

İsrail halkına sosyal mesafe ve kişisel temizlik konusunda da uyarılarda bulunan Litzman, "Dua ediyor ve Mesih'in Fısıh'tan önce gelmesini umuyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuz." dedi.

İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

İlginizi Çekebilir
New York Valisi'nden korona itirafı
New York Valisi Cuomo, koronada ilk vakanın 1 Mart'tan haftalar önce geldiğini belirtirken "Hareket etmekte çok geç kaldık" dedi.
Fransa'da koronavirüs ölümleri 22 bin 614'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 22 bin 614 oldu.
ABD'de 1993 kişi daha koronadan hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi.
İngiltere'de korona kaynaklı can kaybı 20 bin 319 oldu
Ülkede, son 24 saatte 813 kişi daha virüse yenik düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
295
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu
618
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
65 yaş üstü yasağına esneme geliyor
207
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
239
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
119
Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi
Türkiye, 54 ülkeye yardım gönderdi
321
İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü
İngiliz basınından Türkiye'nin ekipman üretimine övgü
277
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir