İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

İsrail’in aşırı dinci Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa etti.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi.

Sağlık Bakanının, koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

"MESİH BİZİ KURTARACAK"

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, ülkede katıldığı bir programda İsrail'de giderek yayılan koronavirüs salgınını durdurmak için alınan önlemlere ilişkin sorulan soruya, "Mesih'in gelip bizi kurtarması için dua ediyoruz." diyerek yanıt vermişti.

İsrail halkına sosyal mesafe ve kişisel temizlik konusunda da uyarılarda bulunan Litzman, "Dua ediyor ve Mesih'in Fısıh'tan önce gelmesini umuyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuz." dedi.