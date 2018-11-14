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İsrail Savunma Bakanı istifa etti

Gazze'ye saldıran İsrail'in, Hamas'ın attığı füzelere karşı yaşadığı başarısızlık sonrası İsrail cephesinden istifa geldi.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 13:17..
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İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İsrail-Gazze hattı iki gündür 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana en ciddi çatışmalara sahne oluyor. Saldırılarda biri İsrailli, 6'sı Filistinli 7 kişi hayatını kaybetti. Karşılıklı fırlatılan füzeler, gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi.

DEMİR KUBBE'NİN BAŞARISIZLIĞI

İsrail'in "aşılamaz" denilen füze savunma sistemi Demir Kubbe ise, atılan 400 roketten sadece 100'ünü etkisiz hale getirebildi. İsrail'in bu başarısızlığı dünya kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

İsrail Savunma Bakanı istifa etti

RUSYA'YI SUÇLADILAR

İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, Filistinlilerin son çatışmada Rus yapımı tank savar füze sistemi kullandığını tahmin ettiklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İSTİFA GELDİ

Bu gelişmelerin ardından İsrail gazetesi Haaretz İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifa edeceğini duyurdu. Ardından Liberman bir basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini duyurdu. Liberman istifasında ateşkese tepki gösterdi.

Lieberman basın toplantısında, "Hamas ile ateşkes ilan etmek, terörün önünde diz çökmektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı VİDEO

İsrail Savunma Bakanı istifa etti

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