İsrail Suudilerin Türkiye'den uzaklaşmasını bekliyor

İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma sürecinin arkasındaki kirli ilişki ortaya çıktı.

Özellikle Cemal Kaşıkçı meselesinden sonra gerilim oluşan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde, İsrail tarafı Suudileri yanına çekebilmek için Riyad yönetiminin Ankara'dan uzaklaşmasını istiyor.

TEL AVİV GERİLİMDEN MEMNUN

Jerusalem Post'ta yayınlanan bir makalede, İsrail ile Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı iş birliği yapabilmek adına aradaki gerilimi kullandığını ve bu gerilimden memnuniyet duyduğunu belirtti. Özellikle, Veliaht Prens Selman'a atfedilen suçlamalar ve cinayette katil zanlıları hakkında henüz bir işlem başlatılmaması noktasında oluşan gerilimi körüklüyor. Makalede, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın birbirinden uzaklaşmasına yol açan bu nedenlerin, gerilim düzeyini artırarak iki ülkenin birbirinden uzaklaşmasına ve Suudilerin İsrail ile yakınlaşmasına neden olacağı yazıldı.

"HEVESLE BEKLENİYOR"

Aynı yazıda, bu durumun Tel Aviv'deki yankısı ise oldukça çıkarcı ve işbirlikçi yönde olduğu görülüyor. İsrail medyası Tel Aviv'in yaşanan bu gerilimden memnuniyet duyduğu ve büyük bir hevesle iki ülke arasındaki ilişkilerin bozularak İsrail yakınlaşmasının resmiyet kazanmasını bizzat Başbakan Netanyahu düzeyinde bekledikleri yazıldı.

İSRAİL-SUUDİ ARABİSTAN YAKINLAŞMASI

Suudiler ile İsrail arasındaki ilişkile,r özellikle Veliaht Prens Selman'ın öne çıkmasından sonra yükselişe geçti. Karşılıklı "yapay" ve "sahte" dostluk mesajlarının verildiği iki ülke arasındaki "resmi olmayan" düzeydeki iş birliği birbirlerine yaptıkları jestler ve güzellemeler ile öne çıkmıştı.