İsrail televizyonunda YILDIRIMHAN füzesi yorumlandı

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinin devlerini buluşturan SAHA Expo'da tarihi bir duyuruya imza attı.

İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZE: YILDIRIMHAN

Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) 'YILDIRIMHAN'ı tanıttı.

Füze, İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarının ilk gününde sergilendi.

6 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor.

Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

YILDIRIMHAN FÜZESİ İSRAİL MEDYASINDA

Dünya gündemine damga vuran füze, İsrail medyasında da geniş yer edindi.

İSRAİLLİ SUNUCU: BU BİZE BİR MESAJ MI?

İsrail televizyon kanalı i24, Türkiye tarafından tanıtılan YILDIRIMHAN kıtalararası balistik füzeyi değerlendirdi.

Programda konuklar İsrailli sunucunun "Bu İsrail'e bir mesaj mı?" sorusunu yanıtladı.

"MUHTELEMEN"

Konuklardan birinin yanıtı dikkat çekti:

“Muhtemelen. Erdoğan bunu Türkiye'yi bir süper güç yapacak gerekli bir adım olarak görüyor. Türk füze endüstrisi hızla ilerliyor.”

KAPSADIĞI BÖLGELER

Öte yandan görenleri kendisine hayran bırakan füze sisteminin yaklaşık 6 bin kilometre çapında kapsadığı bölgeler ise şu şekilde:

Orta Doğu: İsrail başta olmak üzere, Arap Yarımadası'nın tamamı (Yemen dahil), İran, Irak, Suriye.

Avrupa: İspanya ve Portekiz'den Rusya'nın batısına kadar tüm Avrupa kıtası.

Asya: Hindistan'ın kuzeyi, Çin'in batısı, tüm Orta Asya (Kazakistan, Özbekistan vb.), Pakistan ve Afganistan.

Afrika: Kuzey Afrika'nın tamamı (Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas) ve Sahra Altı Afrika'nın kuzey bölgeleri (Nijerya, Sudan)

DÖRT ROKET MOTORU BULUNUYOR

Sistemin itki gücünü sıvı nitrojen tetroksit yakıtından aldığı ve toplam dört roket motoruyla hareket ettiği belirtildi.

Bu teknik yapı sayesinde füzenin hipersonik hız seviyelerine çıkabildiği ifade edildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE KARŞI ETKİLİ

Yıldırımhan’ın ulaştığı yüksek hız ve sahip olduğu gelişmiş manevra yeteneği sayesinde mevcut hava savunma ve füze sistemlerini etkisiz bırakabilecek kapasitede olduğu vurgulandı.

Bu niteliklerin, sistemin sahadaki operasyonel performansını önemli ölçüde yükselttiği aktarıldı.

HIZLI TESPİT İÇİN FAZLASIYLA ÇEVİK

Yapılan açıklamada, söz konusu sistemin modern savaş stratejileri içinde kritik bir rol üstlendiği değerlendirildi.

Yüksek hız ve çeviklik avantajıyla hedef bölgelere hızlı erişim sağladığı, bu durumun ise erken tespit ve müdahale süreçlerini zorlaştırdığı kaydedildi.